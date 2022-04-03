Şehmus Hazer: EuroLeague’de istediğimiz noktanın uzağında kaldık

Turkish Airlines EuroLeague'in 26. hafta (erteleme) maçında Alman temsilcisi Bayern Münih’i konuk edecek olan Fenerbahçe Beko'da genç basketbolcu Şehmus Hazer, maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaklara göre EuroLeague’de istedikleri noktanın çok uzağında kaldıklarını belirten Şehmus Hazer, kalan maçlarda en iyi oyunlarını göstermeye çalışacaklarını söyledi.

Şehmus Hazer'in açıklamaları şu şekilde:

"EuroLeague’de istediğimiz noktanın maalesef çok uzağında kaldık. Kalan maçlarda en iyi oyunumuzu göstermeye çalışacağız. Evimizdeki Bayern Münih karşılaşmasını bu şekilde oynayarak kazanmak istiyoruz."

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