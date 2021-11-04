Turkish Airlines EuroLeague'in sekizinci haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rus ekibi CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Şehmus Hazer, açıklamalarda bulundu.

CSKA Moskova gibi iyi ve tecrübeli bir takıma karşı yüksek enerji ve savunma sertliğiyle oynamaları gerektiğine vurgu yapan Şehmus Hazer, "Rusya’da zorlu bir deplasman maçına çıkacağız. CSKA çok iyi ve tecrübeli bir ekip. Onlara karşı yüksek enerjiyle ve savunma sertliğiyle oynamamız gerektiğini biliyoruz. Her pozisyonda çok yetenekli isimleri var ve onları durdurabilmek için son maçlardaki savunma performansımızı tekrar etmemiz gerekiyor. İyi oynadığımız ancak son toplarda istediğimizi alamadığımız birçok maç oynadık. Rusya’da en iyi mücadelemizi sergilemek ve bu kez istediğimiz sonucu alarak evimize dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.