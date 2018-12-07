‘Şehitler Turnuvası’nda bu yıl kadın güreşçiler de yer alacak

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve bu yıl 2.’si tertip edilen güreşler Kuyucak Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. 8 Aralık günü sabah saat 10:00’da start alacak karşılaşmalar kızların karşılaşması ile başlayacak. Minik kızlar ve erkekler güreş turnuvasına; Muğla Gençlik Spor takımı, Uşak Gençlik Spor takımı, Afyon Taşoluk Belediye Spor takımı, Uşak Eşme Belediye spor takımı, Denizli Çivril Belediyesi Güreş takımı, Denizli Sarayköy Belediye Spor takımı, Nazilli Belediyesi Güreş takımı, Kuşadası Belediyesi Güreş takımı ve Kuyucak Belediyesi Güreş takımları Şehitler turnuvasında güreşecekler.

Turnuvayı 157 sporcu katılacak. sıkletlerin de dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirilecek.

İHA