Şehir Şehir Eskrim projesinin yeni durağı Karabük

Türkiye Eskrim Federasyonu'nun "Şehir Şehir Eskrim" projesinde 33. durak Karabük oldu. İldeki eskrim çalışmalarını anlatan Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, eskrimin tanıtımı ve sporcu sayısının artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Karabük’te iki antrenör eşliğinde yaklaşık 80 sporcuyla eskrim sporuna katkı vermeye çalıştıklarını aktaran Güven, "Antrenörlerimiz kılıç branşında profesyonel ve bu alanda sporcu yetiştirmeye çalışıyoruz. Diğer iki branşımızda da sporcu yetiştirmek için yeni antrenör talep sürecimizi tamamlayarak sporcularımızın faaliyet alanlarını genişletmeye devam edeceğiz. Spor tesislerimiz ve altyapımız yeterli. Eskrim, özellikle velilerimiz tarafından da tavsiye edilen, elit bir spor." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalara ara vermek zorunda kalındığını belirten Eskrim İl Temsilcisi Edanur Bilgin ise şunları kaydetti:

"2017’de Karabük’e geldiğimde hiç sporcum yoktu. Okul taramalarına giderek, çocuklara eskrimi tanıtarak sporcu kazandık. Bu çocuklarla da törenlerde gösteriler yaparak daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefledim ve güzel dönüşler aldık. Şu an Karabük’te 81 lisanslı sporcumuzdan faal olarak 33’ü antrenmanlarına devam ediyor. Pandemi döneminde biz de ara vermek zorunda kaldık. Bu süreçte online eğitimlerle, videolarla sporcularımızı desteklemeye çalıştık. Amacım, ilk önce iyi insan ve başarılı sporcular yetiştirmek ve Milli Takıma ilimizi ve ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil edecek sporcular gönderebilmek." değerlendirmesinde bulundu.

Karabüklü eskrimciler, Meryem Tuana Gezgiç, Ali Erdem Acar, Berat Doğangönül ve Enes Altunsoy proje konuğu olarak eskrimle tanışma maceraları ve hedeflerini anlatırken, eskrimci velileri Emine Acar ve Hülya Gezgiç ise deneyimlerini paylaştı.

"Şehir Şehir Eskrim" projesinde bir sonraki durağı Bolu olacak.

AA