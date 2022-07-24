Galatasaray NEF Arena'da oynadığı hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederken yeni transferi Haris Seferovic ilk maçında gol atmayı başardı.

Falcao ile ortak kader yaşadılar

Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta golünü atan Seferovic ilginç bir tesadüfe sebep oldu. 13 Eylül 2019 tarihinde Radamel Falcao, Galatasaray formasıyla ilk maçında, NEF Stadyumu'nda Kasımpaşa'ya karşı golünü atmıştı. 24 Temmuz 2022 tarihinde ise Haris Seferovic, Galatasaray formasıyla ilk maçında, NEF Stadyumu'nda Kasımpaşa'ya karşı golü buldu. (Ajansspor)