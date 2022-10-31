Sezon başı bir çok yıldız ismi kadrosuna katan Galatasaray , bazı oyuncularından beklediği verimi alamadı. Özellikle İsviçreli futbolcu Haris Seferovic hayal kırıklığı yarattı. Öte yandan sezon başında gönderilen Mostafa Mohamed gollerine devam ediyor.





HALA SÜPER LİG’DE GOLÜ YOK

Cimbom sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan Haris Seferovic'i kiraladığında taraftarlar ayağa kalkmıştı. Galatasaray formasıyla ilk hazırlık maçında Kasımpaşa'ya golünü atan, ardından Avusturya kampının yıldızı olan İsviçreli forvet Süper Lig 'in başlamasıyla beraber bir anda büyük bir düşüşe geçti. Serferoviç, çıktğı 8 lig maçında rakip kaleyi sarsamadı ve takım arkadaşlarına asist yapamadı. Kiralık olarak forma giyen ve bekleneni bir türlü veremeyen Haris Seferovic'in gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

MOSTAFA GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılığı Fransa Ligi ekiplerinden Nantes'in yolunu tutan Mustafa Muhammed'in performansı ise göz dolduruyor. Yerine Seferovic henüz gol atamazken, takımdan gönderilişi tartışma yaratan Mostafa gollerine devam ediyor.

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DÜN AKŞAM YİNE ATTI

Dün akşam evinde Clermont’u ağırlayan Nantes’ta Mostafa Mohamed takımına puanı kazandıran isim oldu. Fransa Ligue 1'in 13. haftasında Nantes evinde Clermont ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, ikinci yarıda 54. dakikada deplasman ekibi Neto Borges ile 1-0 öne geçti. Geriye düşen Nantes'te 58. dakikada oyuna giren Mostafa Mohamed, 73. dakikada takımına eşitliği getirirken ligdeki 4. golünü kaydetti ve 90 dakika da bu sonuçla sona erdi.

MOHAMMED İÇİN NANTES’TAN OLUMLU RAPOR

Galatasaray'dan Fransa Ligi (Ligue 1) ekipleriden Nantes'in yolunu tutan Mustafa Muhammed'in geleceğiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Nantes'in teknik direktörü Antoine Kombouare'nin Mısırlı golcü için yönetime olumlu rapor verdiği iddia edildi.

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Mısır basınında yer alan habere göre; Antoine Kombouare golcü futbolcu Muhammed'in gelecek sezon da Nantes forması giymesini istediğini yönetim ile paylaştı.

‘BİZDE DEVAM ETMELİ’

Takımda performansından memnun olmadığı isimleri de yönetimle paylaşan Kombouare'nin, "Mustafa Muhammed başka bir kültüre geldi ama uyum sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Her şeyden önce kolektif oyuna yatkın. İlerleyen dönemlerde daha da iyi performans sergileyeceğine eminim. Bizimle devam etmeli" dediği belirtildi.

MOSTAFA MOHAMMED'İN PERFORMANSI

Mustafa Muhammed, bu sezon Nantes ekibinde 18 maçta 1123 dakika süre aldı ve 4 gol 2 asist üretti. Golcü ismin Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'e kadar devam ediyor. Nantes ile Galatasaray, sezon sonunda bir görüşme yapacak.





GALATASARAY KAÇ PARA KAZANACAK?

Galatasaray, Nantes ile anlaşma sağlarsa kulübün kasasına 5 milyon 750 bin euro girecek. Sarı-kırmızılılar kiralama bedeli olarak ise 250 bin euro almıştı. Toplamda kasaya giren rakam satış gerçekleşirse 6 milyon euroyu bulmuş olacak.