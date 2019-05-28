Seferihisar çok özel oyunlarda

İZMİR, (DHA)

ALMANYA'da 18-24 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Dünya Engelliler Oyunları'nda ülkemizi Seferihisar Özel Can Arkadaş Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden 6 öğrenci temsil edecek. Seferihisarlı sporcular atletizm, yüzme, masa tenisi ve bowling dallarında yarışacak. Almanya'nın Hamm kentinde yapılacak oyunlara Hamm Belediye Başkan Yardımcısı Rainer Berges'in özel davetlisi olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin onur konukları olarak katılacak. Özel Can Arkadaş Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Deniz Tolga İnci, "Bu süreçte desteğini esirgemeyen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Belediye meclis üyelerine teşekkür ederken, Almanya'dan madalyalarla dönmeyi umuyoruz" dedi.

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