Sefer Yılmaz: Soyunma odasında ağlayan oyuncularımız var

Altay Teknik sorumsulu Sefer Yılmaz 1-0 biten Altay Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Çok üzgünüz. Altay taraftarına çok teşekkür ediyoruz. 90 dakika bizi desteklediler. Futbolcular soyunma odasında çok üzgün. Oyunculara da çok teşekkür ediriyorum Sinan hocanın verdiği taktiği uyguladılar. Pozisyonlara girdik ama sonuca gidemedik. Sezon başında 4 forvetimiz vardı. Şimdi tek forvetle maça çıktık. 3. bölgede özellikle ikinci yarıda bol pozisyona girdik ama olmadı.

"Ağlayan oyuncular var"

Buradan 3 puan alsaydık çok farklı olurdu ancak olmadı. Hatayspor maçında 3 puan alarak işin rengi değişebilir. İçerde zaten hepsi çok üzgün. Ağlayan futbolcular da var. Üzülmemizin sebebi "Bazı maçlarda kötü oynarsın ama üzülmezsin. Ligin en iyi takımlarından Galatasaray'a karşı iyi oynamamazı rağmen kazanamadık. O yüzden çok üzgünüz."