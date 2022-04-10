Sefer Yılmaz: ”Önümüzdeki maçları kazanarak lige tutunmaya çalışacağız”

Spor Toto Süper Lig ’in 32. haftasında Altay deplasmanda Adana Demirspor’a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, “İlk çeyrekten sonra baskıyı kurduk ve gerçek oyunumuzu oynamaya başladık. Bir tane de yüzde 100’lük gol pozisyonuna girdik. Şanssız bir şekilde savunmamızın en iyi oyuncusu Thiam’ın sakatlandığı sırada bir iletişim eksikliği nedeniyle kalemizde golü gördük. O moral bozukluğuyla birlikte duran toptan ikinci golü yedik ve maalesef 2-0 ile devre arasına girdik. Gerekli değişikliklerle ikinci yarıya başladık ve golü de bulduk. Son dakikalarda buradan puan veya puanlarla ayrılabilirdik ancak haksız bir penaltıyla maç 3-1’e geldi. Önümüzdeki maçları kazanarak lige tutunmaya çalışacağız” diye konuştu.