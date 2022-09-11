Spor Toto 1. Lig’in 5. hafta maçında Altay, konuk ettiği Bodrumspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, değerlendirmelerde bulundu.

Sefer Yılmaz, “Bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Çünkü üzerimizde büyük bir baskı vardı. Taraftarımızın büyük bir beklentisi vardı ama biz hep diyorduk, yavaş yavaş form tutacağız. Genç oyuncularımız var. Kampa geç katılan geçen seneki tecrübeli oyuncularımız var. Onlar yavaş yavaş form grafiklerini yükselttiler. Bunu hem Adanaspor maçında hem de bugünkü lidere karşı oynadıkları Bodrumspor maçında çok güzel sahaya yansıttılar. Önümüzdeki hafta yine zorlu bir deplasmanımız var, Malatyaspor maçı. Bu yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz. İnşallah devamı gelecek” dedi. (İHA)