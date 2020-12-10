Sefa Yılmaz: Adem Büyük 32 yaşında transfer oluyorsa...

Gençlerbirliği'nin yıldızı Sefa Yılmaz, Lig Radyo'da Ömer Necati Albayrak'ın sunduğu Mixed Zone'a önemli açıklamalarda bulundu. İlk olarak lider Alanyaspor'a karşı geçtiğimiz hafta aldıkları 2-1'lik galibiyeti değerlendiren Sefa, "Çok ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Biz genelde büyük takımlara karşı iyi oynuyoruz. Beşiktaş'ı deplasmanda yenmiştik. Başakşehir önünde 1-0'ı bulup, kırmızı kartla 10 kişi kaldıktan sonra son anlarda şanssız 2 gol yemiştik. Sadece Fenerbahçe maçında kötü bir görüntü verdik. Umarım bir galibiyet serisinin başlangıcını yapmışızdır. Böyle devam etmek istiyoruz" dedi.

'Büyük takımlara iyiyiz'

Zirve mücadelesi veren takımlara karşı sergiledikleri performansı yorumlayan tecrübeli oyuncu, "Açıkçası zirvedeki takımlara karşı motivasyon farklı oluyor. Ancak büyük takımlar da ofansif ve açık oynuyor. Bunun altını çizmek lazım. Kapanmıyorlar. Biz de daha çok mücadele eden bir ekip olduğumuz için bu tip maçlarda daha rahat hedefe ulaşabiliyoruz diye düşünüyorum. Geçen hafta geride kaldı. Şimdi Erzurumspor maçı var. Direkt rakibimiz. İnanılmaz bir mücadele olacak. Mutlaka puanlarla dönmemiz gerekiyor ki, Alanyaspor galibiyetinin anlamı olsun" ifadelerini kullandı.

'Hasta çıktım, gol attım'

Sefa şöyle devam etti: "Lig uzun bir maraton. 29-30 maç daha var. Kötü gittiğinizde de sakin kalmak gerekiyor. Paniklemek doğru değil. Bizde fazlasıyla genç ve potansiyelli oyuncu var. Hepsi değerli ve yetenekli isimler. Onlarla da konuşuyoruz tecrübeli futbolcular olarak. Çok çalışmanın yanı sıra sakin ve sabrederek gitmek önemli. Covid-19 nedeniyle zaten ekstra dikkat etmemiz önemli. Takımlar bundan ciddi şekilde etkileniyor. Örneği olmayan bir süreçten geçiyoruz. Açıkçası bu sezon kendime çok dikkat ediyorum. Ekstra çalışıyorum. Uykuma, beslenmeme dikkat ediyorum. Fizik ve mental olarak iyiyseniz, uzun vadeli futbol oynayabilirsiniz. Almanya'daki disiplini aldığında da bunun önemini anlıyorsun. Açıkçası gol attığım Başakşehir maçında griptim. Fedakarlık yapıp serumla, iğneyle çıktım. Ben inanıyorum ki; uzun maratonda takıma vereceğim çok katkı var. 30 yaşına geldim ancak hedefim hala var. Hedeflerin olmadığı zaman futbol oynamanın anlamı kalmıyor"

'Burada çok mutluyum'

Gelecek planlarıyla ilgili de konuşan Sefa Yılmaz, "Mukavele olarak Gençlerbirliği'nde son sezonum. Öncelikli hedefim Gençlerbirliği'nde sezonu iyi bir noktada bitirmek. Sonrasında bu takım üst sıralarda olmalı. Burası büyük bir camia. Ben de çok mutluyum. Hakkımda hayırlısı ne ise olsun. 32 yaşında Adem Büyük Galatasaray'a transfer oldu. Yani futbolda her şey olabilir. Asla pes etmemek lazım. İnanmak lazım. Ben kendime çok güveniyorum. Tekrar büyük bir adım atabileceğime inanıyorum." dedi.

'2020'de hala ırkçılık var!'

Son olarak Başakşehir'ın yardımcı hocası Webo'ya yapılan ırkçılıkla ilgili konuşan başarılı hücumcu, "Başakşehir'i tebrik etmek istiyorum. Asla kabul edilemez bir durumdu. Hepimiz insanız sonuçta. Şiddetle kınıyorum. Ben Almanya'da doğdum, büyüdüm. İlk başlarda sıkıntı yoktu ama son zamanlarda ailem bile farkında. Enteresan tepkiler olabiliyor normal yaşamda. Baktığınız zaman 2020 yılındayız. Ama hala böyle çirkin şeyler oluyor. Bunları konuşmak çok saçma. Kaç yılına geldik ve hala ırkçılıkla uğraşıyoruz. Renk, din, dil fark etmez. Herkes birbirine saygılı olmalı. İnşallah son olur" diye görüş belirtti.