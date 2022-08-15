Kazak sporcu Arıyom Antropov ise silkmede 222 kilo, toplamda elde ettiği 386 kilo ile 2 gümüş madalya kazandı. Kırgız sporcu Bekdoolot Resulbekov da silkmede 216 ve toplamda 385 kilo ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Azeri sporcu Dadash Dadashbayli ise koparmada 174 kilo ile gümüş madalya kazandı. Özbekistanlı sporcu Amriddino Sharifiddin koparmada 172 kilo bronz madalyanın sahibi oldu .

DHA