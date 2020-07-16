Dünya çapında Sedef hastalığı %1-3 arasında seyir göstermektedir. Genelde 30'lu yaşlarda ortaya çıksa bile doğumdan itibaren de bu hastalık yaşanabilmektedir. Genetik açıdan da ele alındığı zaman vakaların %30 kadarı aile hikayeleri üzerinden yaşandığı görünür. Pek çok İnsanın mustarip olduğu ve tedavi için doktora başvurduğu fiziksel hastalıklar arasında yer alıyor.

Sedef hastalığı nedir?

Sedef hastalığı kronik seyirli ve tedavisi bulunmayan bir hastalıktır. Deride yer alan hücreler tarafından Sedef hastalığında antijenler oluşur. Bu antijenler paralel olarak bağışıklık sistemini aktif hale getirir. Meydana gelen bu hücreler yeniden deriye dönmesi ile beraber hücre çoğalmasına bağlı olarak sedef hastalığını ortaya çıkarmaktadır. Yani diğer bir deyişle vücudun kendi dokularının ortaya çıkardığı bir hastalık olarak dile getirmek mümkün.

Sedef hastalığına bağlı olarak buna özgü plakların oluşumu ile beraber fiziksel açıdan bazı kötü görüntüler ortaya çıkar. Günümüzde her ne kadar kronik seyirli olması ve tedavi bulunmaması söz konusu olsa dahi, bazı belli başlı tedavi yöntemleri ele alınabilmektedir. Vücudun farklı noktalarında ortaya çıkabilen bu hastalık, genelde otuzlu yaşlarda kendini göstermektedir. Ancak doğuştan genetik bir yapı altında ailesel hikayeler ile beraber ortaya çıkabildiğini söylemek mümkün.

Sedef hastalığının belirtileri nelerdir?

Kronik seyirli bir rahatsızlık olarak sedef hastalığı belli başlı bazı faaliyetler üzerinden ortaya çıkabilmektedir.

- Genelde deride plaklar ve kepeklenme ortaya çıkar,

- Bazı periyotlarda alevlenme meydana gelir,

- Plakların olduğu kısımda kaşınma yaşanır,

- Kişi vücut ısısını korumada zorluk çeker,

- Üşüme ve titreme yaşanır,

- Vücuttaki protein tüketiminde normalin üzerinde artış yaşanır,

- Bazı sedef hastalığına bağlı olarak romatizmal problemler ortaya çıkar,

- Plaklar vücudun her yerinde görünebilir,

- Tırnaklarda minik çukurcuklar ve sarı kahverengi renkler oluşur,

- Tırnak kalınlaşması yaşanır,

Bu tür lezyonlar ile beraber belirtiler üzerinden en yakın zamanda doktora başvurulması gerekmektedir. Yapılacak olan tedavi yöntemi ile beraber bu hastalığın önüne geçme ihtimali ortaya çıkabilmektedir.

Sedef hastalığı tedavisi nasıl yapılır?

Sedef hastalığı konusunda Öncelikle doktor-hasta arasındaki ilişki büyük öneme sahiptir. Yapılacak olan tedavi yöntemleri konusunda hastanın yaşam kalitesini bozup bozmadığına bağlı olarak uygulamalar ele alınır. Genel olarak lokalize vakalar için vücudun belli bölgesi adına deri kremleri kullanılır. Böylece deriyi nemli tutma imkanı ile beraber tedavi gerçekleşir. Aynı zamanda D vitamini içeren birtakım ilaçlar doktor kontrolü altında hastaya uygulanır.

Diğer yandan kömür katranı tedavisi Sedef hastalığı için seçenekler arasında yer almaktadır. Söz konusu gebe kadınlar olduğu zaman fototerapi ile beraber daha az kortizon kremler değerlendirilir. Özellikle Sedef hastalığı ile beraber tetiklenen bazı istenmeyen rahatsızlıklarda ortaya çıkmaktadır. Diş çürükleri, idrar yolu iltihabı, seyrek çizikler, taşıma yoluyla deriye zarar verme ve bazı psikolojik problemler ortaya çıkabilmektedir. O yüzden bu tür durumlara karşı psikolojik açıdan da tedavi yöntemleri ele alınmaktadır.

Sedef hastalığı nasıl oluşur ve ilerler?

Sedef hastalığı genel olarak deri lezyonlarının görünümü ile beraber ortaya çıkmaktadır. Vücutta meydana gelen birtakım değişimler ile beraber bağışık sistemini tetiklenmesi üzerinden hücre oluşumu ile bu sorun yaşanmaktadır. Yeniden dereye ulaşan hücreler bu bölgede yavaş yavaş sedef hastalığını ortaya çıkarır.

Ağır bir şekilde ilerleyen bu hastalık, zaman içerisinde vücudun farklı bölgelerinde lezyonlar ortaya çıkarır. Bunlar genelde deride plaklanma ile beraber kepeklenme olarak öne çıkmaktadır. Zaman içerisinde ise alevlenme ile beraber birtakım hastalıklar da meydana gelir. Gerçekleştirilen deri biyopsisi ile beraber tanı üzerinden tedavi yöntemleri ele alınır.

Sedef hastalığı tedavi edilebilir hastalık mı?

Sedef hastalığı kronik seyirli ve tedavisi olmayan bir hastalıktır. Ancak ilerlemesini önlemek ve en azından yaşanan hastalığın etkilerini azaltabilmek için, belli başlı bazı tedavi yöntemleri ile alınabilmektedir. Bu konuda belirtiler ortaya çıktığı zaman erken zamanda doktora başvurmak en önemli husustur. Doktor kontrolü altında yapılacak tedavi yöntemleri ile beraber, aynı zamanda özel ve sağlıklı beslenmek bu hastalığı geriletebilir.