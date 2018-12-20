Sedat Şahintürk, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

'Öz güvenimiz yerine geldi'

"Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u mağlup ederek adımızı son 16 turuna yazdırdık. Çok mutluyuz. Transfer yasağımız olduğu için kadromuz sıkıntılı. Takım olarak son 3 maçta 7 puan kazandık. Öz güvenimiz yerine geldi. Hatayspor son haftalarda iyi skorlar aldı. Zor bir deplasman. Kaliteli oyuncuları var. Zor bir sahada oynayacağız. Saha zemini bizim için ve rakip oyuncuların için problem.

Beşiktaş iddialarına cevap!

"Geçen sezon Balıkesirspor'a oynamak için geldim. Bu süreyi iyi değerlendirdim. Bu sene oyun olarak üzerine koyduğumu düşünüyorum. Beşiktaş'tan henüz benimle temasa geçen olmadı. Beşiktaş'a çağrırlarsa da mutlu olurum. Kanat pozisyonu alıştığım bir pozisyon. 10 numara ve 8 numarada tecrübe eksikliğim var" ifadelerini kullandı. (Ajansspor)