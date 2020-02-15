Sedat Ağçay: Bu seri devam edecek

Ankaragücü’nün 39 yaşındaki kaptanı Sedat Ağçay, “Sezona sıkıntılı başlamıştık. Devre arasında yeni yönetimimiz, takımı iyi bir havaya soktu, iyi oyuncular aldılar. Gelenler son derece karakterli futbolcular. Eskilerle de iyi bir bütünleşme oldu. Daha önce de kötü oynamıyorduk ama artık kazandık. Zor günlerin üstesinden gelecek güçlü bir camiayız. Bu seriyi devam ettireceğiz” diye konuştu.