Seda Akgül bacak pozuyla sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Seda Akgül'ün bu seferki paylaşımı yine çok konuşulacağa benziyor...

47 yaşındaki sunucu Seda Akgül yine rahat durmadı.

Akgül bu defa evinin mutfağının kapısında verdiği pozla öne çıktı.

'AKŞAMA YEMEKTE NE VAR SİZCE?'

Mutfak kapısının kasasında bir hayli yukarıya kaldırdığı bacağıyla objektife poz veren Akgül bu ilginç kareyi ''Akşama yemekte ne var sizce?'' notuyla paylaştı.

Seda Akgül, paylaştığı fotoğrafla olduğu kadar altına düştüğü notla da takipçilerini şaşırttı.

İŞTE SEDA AKGÜL'ÜN PAYLAŞTIĞI O FOTOĞRAF: