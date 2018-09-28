Orta Anadolu’dan başlayan, 6 etapta gerçekleştirilecek tur sonra Akdeniz'e, Akdeniz'den ise Ege sahillerine yönelecek. Turun Fethiye – Marmaris etabı 11 Ekim’de, Marmaris – Selçuk etabı ise 12 Ekim’de koşulacak. Bisikletçiler, TUR 2019'un son etabında ise Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmış şehirler Bursa ile İstanbul arasında pedal çevirecek.14 Ekim'deki turun son etabında Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nden geçecek sporcular, 950 kilometrelik yarışı İstanbul'da noktalayacak.

Seçkin bisiklet takımları 11 Ekim’de Marmaris’te

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Marmaris, bu yıl da Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na ev sahipliği yapacak merkezlerden bir tanesi. 3. Etap’ta Fethiye’den start alacak sporcular 137 km pedal çevirerek Marmaris’e ulaşacaklar. Tur organizatörleri bu yıl Marmaris şehir içi rotasında değişikliğe giderek farklı bir güzergah belirlediler. Ulusal Egemenlik Caddesi’nden giriş yapacak sporcular, Yeni Datça Yolu’ndan Yunus Nadi Caddesi’ne ulaşacaklar. Ardından Adliye Kavşağı’ndan şehir merkezi yönüne dönerek Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı’ndan geçerek, Atatürk Caddesi’ndeki bitiş noktasına ulaşacaklar.