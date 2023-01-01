TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 7 maçını kazanamayıp devre arasına moralsiz giren ve maddi sıkıntılarla boğuşan Menemen Futbol Kulübü'nde orta saha oyuncusu Seçkin Getbay takımdan ayrıldı. Alacaklarını tahsil edemeyen deneyimli oyuncunun tek taraflı olarak sözleşmesini feshettiği bildirildi.

Sezon başında Çorum FK takımından gelen 33 yaşındaki oyuncu Menemen FK'da 14 maça çıktı ve toplam 841 dakika süre aldı. Menemen FK'da Seçkin'in yanı sıra alacakları ödenmeyen birçok oyuncunun kulüple yol ayrımına geldiği de iddia edildi.