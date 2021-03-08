Seçim Demirel Konyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Seçim Demirel'in Beinsports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:

Diomande'nin eli Sosa'nın yüzüne geliyor. Burada sarı kart verilmesi gerekirdi ama çıkmadı. Bu açık bir sarı kart. Ki burada da görse kırmızı kart olacak.

"Valencia'nın hareketi penaltı değil"

Valencia, rakibinin dengesini bozmuyor. Arkadan gelmiyor. Ben penaltı olduğunu düşünmüyorum. Hakemin kararı bence doğru. Valencia da topa gidiyor. Pozisyon çaprazda olduğu için Milosevic ayağını geniş açıdan alıyor ve Valencia'ya takılıyor. Valencia burada yandan geliyor.

"Skubic kontrolsüz hareketten sarı kart..."

Skubic rakibinin geldiğini görüyor. Ama sakatlama niyeti yok. Kendisini kontrol edebilirdi ama etmiyor. Burada kontrolsüz hareketten dolayı sarı çıkmalıydı diye düşünüyorum. Pelkas ise rakibini görmüyor. Topla oynamak istiyor. Çok şanssız bir pozisyon.