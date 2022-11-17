Sebastien Haller: Mücadele henüz bitmedi

Bir süredir sahalardan uzak olan Sebastien Haller; kemoterapi sonrası kanseri atlatmak için ameliyat olacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Haller; "Beni sahadan uzak tutan tümörü vücudumdan tamamen atmak için ameliyat olacağım." dedi.

Forvet oyuncusu sözlerinin sonunda "Mücadele henüz bitmedi!" açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

Alman kulübü Dortmund; oyuncunun transferinden kısa süre sonra yaptığı bildirimde forvet oyuncusunda testis tümörü tespit edildiğini belirtti.

Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl yaptığı açıklamada; "Aldığımız haber hem bizim için hem Sebastien için şoke edici oldu. Sebastian'a en kısa sürede iyileşmesi dileğinde bulunuyorum. Umuyorum en kısa sürede tekrar buluşacağız. En iyi tedaviyi aldığından emin olacağız." dedi.

Son idmanda kendisini iyi hissetmeyen forvet oyuncusu, kontrol amaçlı tetkiklerden geçirilmişti. Haller, hastalığı nedeniyle kulübün İsviçre kampından ayrıldı ve tedavi için Almanya'ya döndü.

Fildişi Sahili milli oyuncusu 6 Temmuz'da Dortmund'a Hollanda ekibi Ajax'tan transfer olmuştu.

(NTV Spor)