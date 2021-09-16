UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş ’ın da bulunduğu C Grubu’nda Ajax, deplasmanda Sporting Lizbon’u 5-1 yendi. Sporting Lizbon’a galibiyeti getiren golleri 2, 9, 51 ve 63. dakikalarda Sebastien Haller, 39. dakikada Steven Berghuis kaydetti. Ev sahibi takımın golü, 33 dakikada Paulinho’dan geldi.

Attığı 4 golle maça damga vuran ve haftanın en dikkat çekici performansını sergileyen Haller, Marco van Basten’den 29 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı ilk maçta 4 gol atan ilk futbolcu oldu.







