Formula 1 pilotu Sebastian Vettel, savaş nedeniyle iptal edilmesi gündemde olan Rusya GP'si iptal edilmese bile Rusya'da yarışmayacağını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki gösteren Sebastian Vettel, "İnsanlar, aptalca sebeplerden dolayı öldürülüyor. İptal olsun ya da olmasın, Rusya GP'de yarışmayacağım" dedi.

Takımlar, bu akşam Rusya GP hakkında karara varmak üzere toplanma kararı aldı. Vettel ve Verstappen de dahil olmak üzere pilotlar, yarışın iptal edilmesini talep edecek.

BBC'nin haberine göre, Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan Rusya'ya yaptırım uygulamak amacıyla Formula 1 yönetiminin 25 Eylül'de Soçi kentinde düzenlemesi planlanan Rusya Grand Prix'sini iptal edebileceği belirtildi. 2022 sezonunda Rusya yerine Türkiye Grand Prix'sinin yer alabileceği iddia edildi.