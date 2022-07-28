Formula 1 takımlarından Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, 2022 sezonunun ardından emekli olacağını açıkladı.

Sebastian Vettel yaptığı açıklamada "2022 sezonunun sonunda Formula 1'den emekli olacağımı duyuruyorum. Emeklilik, uzun zamandır düşündüğüm ve benim için alınması zor bir karardı. Yıl sonunda, gelecekte neye odaklanacağıma karar vermek için kendime vakit ayıracağım. Önceliğim, ailemle daha fazla vakit geçirmek olacak" dedi.

Aston Martin takımı da, 4 kez F1 şampiyonu Alman pilot Sebastian Vettel'in 2022 sezonu sonunda emekli olacağını açıkladı.

4 Dünya şampiyonluğu, 53 galibiyet

Alman pilot, 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında olmak üzere 4 kere Formula 1 pilotlar şampiyonu oldu. Efsane pilot, bu alanda 7’şer kez şampiyon olan Michael Schumacher ve Lewis Hamilton ile 5 kez şampiyonluk yaşayan Juan Manuel Fangioi’nin ardından 4’üncü sırada yer alıyor. Vettel ayrıca kariyerinde kazandığı 53 yarış ile bu alanda 103 kez yarış zaferi elde eden Lewis Hamilton ve 91 kez yarış kazanan Michael Schumacher'in ardından 3'üncü sırada bulunuyor.

Kim ne dedi?

Vettel'in emeklilik kararını açıklamasının ardından bir çok F1 takımı ve pilotu veda mesajı yayınladı. İşte o mesajlar:

Ferrari: Seninle Formula 1'de bu kadar çok anıyı paylaşabilmek bizim için bir onurdu Sebastian.

Lewis Hamilton: Sana rakip demek benim için bir onurdu. Sana arkadaşım demek benim için daha büyük bir onurdu. Bu sporu geldiğinden daha iyi bir halde bırakıyorsun ki hedef her zaman budur. Bundan sonra gelecek her şeyin senin için heyecan verici, anlamlı ve ödüllendirici olacağından şüphem yok. Seni seviyorum adamım.

Mick Schumacher: Formula 1'den ayrıldığına üzgünüm ama aynı zamanda hayatının yeni bölümü için heyecanlıyım. Benim için çok önemli bir insansın, arkadaşlığımız için minnettarım. İkimizin de sevdiği bu spora kattığın her şey için teşekkür ederim. Birlikte son yarışlarımız için sabırsızlanıyorum. Teşekkürler Seb, sen bir ilham kaynağısın.

Charles Leclerc: Olağanüstü bir karakter ve inanılmaz bir sürücü. Seni özleyeceğiz Seb...