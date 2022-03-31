Formula 1'de dört şampiyonluğu bulunan Sebastian Vettel, gelecek hafta koşulacak Avustralya Grand Prix'si ile birlikte yarışlara dönecek. Coronavirüs nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinde yer alamayan Alman sürücü, Aston Martin'le bu sezon ilk yarışına çıkacak.

Sebastien Vettel'in yokluğunda Aston Martin'de Nico Hulkenberg yarışmıştı.

Formula 1'de ilk kez mücadele ettiği 2007'den bu yana ilk kez yarış kaçıran Vettel, sezonun ilk iki yarışında puan alamayan iki takımdan biri olan (Diğeri Williams) takımına puan kazandırmaya çalışacak. Aston Martin sürücüleri bu sezon en iyi 12. sırayı elde etmişti.

Avustralya Grand Prix'si ise iki yıl aranın ardından ilk kez koşulacak. Coronavirüs salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yarışları iptal edilmişti.

SEBASTIAN VETTEL KİMDİR?

Formula 1'de 1959 ve 1960 sezonlarında yarışan, 2021'de ise Racing Point'in yerini alan Aston Martin'in pilotlarından

Sebastian Vettel, daha önce BMW Sauber, Scuderio Toro Rosso, Red Bull Racind ve Scuderia Ferrari ile yarıştı. Vettel 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Red Bull ile şampiyonuk sevinci yaşadı.