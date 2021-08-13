Sebastian Holmen yayıncı kuruluş beIN Sports'a yaptığı açıklamada, " Beşiktaş 'ın çok fazla bir şey yaptığını söyleyemem. Bence 3-0, tam olarak oyunun hakkını yansıtmıyor. Bizim hatalarımızdan golleri buldular. Üç gol dışında Beşiktaş'ın pozisyonu yoktu" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada alay konusu olan bu ifade için siyah-beyazlı taraftarlar yüzlerce paylaşım yaptı.

Holmen 90 dakika sahada kalırken sezon başında Willem II takımından transfer olmuştu. İsveçli savunmacı geçen sezon Hollanda ekibinde 32 resmi maça çıkmış ve 3 gol atmıştı.