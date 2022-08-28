Bu yaz Ajax’tan Borussia Dortmund’a transfer olan Sebastien Haller’in testis tümörü olduğu tespit edilmişti. Tümörü başarıyla alınan Haller’in yeni takımıyla tek bir maça bile çıkamadan sahalardan birkaç ay uzak kalacağı ve 2022 takvim yılında forma giymesinin zor olduğu açıklandı.

Borussia Dortmund sportif direktörü Sebastian Kehl oyuncunun durumuyla ilgili, "Hala ne tür bir terapiye ihtiyacı olduğu konusu tartışılıyor ancak birkaç ay takımdan uzak kalacağı açık." ifadelerini kullanmıştı.

Erling Haaland’ın Manchester City’e gidişinin ardından onun yerine transfer edilen 28 yaşındaki golcü, testis tümörünün tespit edilmesinin ardından takımının İsviçre’deki sezon öncesi kampından ayrılarak ameliyat olmuştu. Haller’in bundan sonraki süreçte cerrahi sonrası tedavisi devam edecek.

Son görüntüleri ortaya çıktı

Borussia Dortmund Kulübü, "Sebastien Haller kötü huylu bir testis tümörüyle savaşıyor ve birkaç ay boyunca sahalarda olmayacak" ifadelerini içeren bir açıklama yapmıştı.

Bir süredir kemoterapi gören Haller, sosyal medyadan bir fotoğrafla tedavi sürecinde sevenlerine mesaj gönderdi.

Geçen sezon Hollanda liginde 21 golle krallık yarışını zirvede tamamlayan Haller, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 11 kez ağları sarsmıştı.