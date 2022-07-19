Sebastian Haller'den kötü haber: Tümör tespit edildi...
Borussia Dortmund'un yeni golcüsü Sebastian Haller'in testisinde tümör olduğu tespit edildi. Sarı-Siyahlılar, Fildişili yıldızın kamptan ayrıldığını ve Dortmund'a döndüğünü duyurdu. 28 yaşındaki futbolcunun geleceği ilerleyen günlerde belli olacak.
Sebastian Haller'den futbol camiasını üzen haber... Geçtiğimiz haftalarda Ajax'tan 31 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer olan Fildişili oyuncuda kontroller sırasında testis tümörü teşhis edildi.
Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'nin Bad Ragaz kasabasında sürdüren Alman ekibi yaptığı açıklamada 28 yaşındaki oyuncunun kamptan ayrıldığını ve Dortmund'a geri döndüğünü duyurdu.
Haller'in geleceği yapılacak detaylı kontroller sonrasında belli olacak.