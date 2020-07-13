Sebahattin Yenilmez: Gol pozisyonu üretmekte zorlandık

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Erzurumspor'a evinde 1-0 kaybeden Altay, play-off yolunda ağır bir yara aldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altay Yardımcı Antrenörü Sebahattin Yenilmez, "Maçın ilk bölümünde kontrollü giden bir oyun vardı. Daha sonra rakip takım oyuna hakim oldu, biz cevap vermeye çalıştık. İkinci yarıda etkili olduğumuz anlarda bir pozisyon dönüşü gol yedik. Daha sonra oyunu yine kontrol altına aldılar. Gol pozisyonu üretmekte zorlandık ve sahadan yenik ayrılmış olduk. Erzurumspor'u tebrik ederiz" diye konuştu.