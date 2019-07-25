İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de forma giyen Mesut Özil ile takım arkadaşı Sead Kolasinac, Londra’da gittikleri Türk restoranının çıkışında bıçaklı soyguncunun saldırısına uğradı. Motorlu iki kişinin saldırısı sırasında Mesut Özil’in aracından inen Kolasinac, bıçaklı saldırganı savuşturmak için hamle yaptı. Kolasinac’tan çekinen saldırgan ne yapacağını bilemezken arabadan inen Mesut Özil yakınlardaki “Likya” adındaki Türk restoranına sığındı. Ardından güvenlik güçlerinin olay yerine geldiği ve soruşturma başlattığı bildirildi. Polis, konuyla ilgili, "Saat 17.00 sularında bir gasp ihbarı aldık. Şüphelilerin motosikletli olduğunu söylediler. Motosikletli kişilerin bir sürücüye saldırdığı yönünde ihbar aldık ve olay yerine geldik" açıklamasında bulundu.

Saed Kolasinac'ın görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Boşnak futbolcuya övgü dolu tweet'ler gelirken, Saed Kolasinac kimdir? sorusunun yanıtı aranmaya başlandı.

Sead Kolasinac kimdir?

20 Haz 1993 yılında Karlsruhe'de doğan Kolasinac, futbola doğduğu yerin takımında başladı. 2001 ile 2009 yılları arasında Karlsruher SC altyapısında forma giyen Sead Kolasinac 2009 - 2010 yılında TSG 1899 Hoffenheim forması giydi. 2010 yılını VfB Stuttgart forması altında geçiren Kolasinac 2011 yılında Schalke'ye transfer oldu. Schalke'de gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Sead Kolasinac, Chelsea, Everton, Manchester City ve Arsenal kulüpleri tarafından teklifler alan Bosna Hersekli oyuncu Arsenal tarafından yapılan teklifi kabul etti.

26 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde 123 maçta forma giydi ve 4 gol attı. Kolasinac, Bosna Hersek Milli Takımı'yla da 25 karşılaşmada sahaya çıktı.

Arsenal formasını toplam 36 kez giyen başarılı futbolcu, İngiliz ekibinde 9 gol atmayı başardı.



