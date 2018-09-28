Sea To Sky Enduro Yarışları kanyon etabını Wade Young kazandı

Antalya’nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen 9. Sea To Sky Enduro Yarışları’nın orman etabını Güney Afrikalı sporcu Wade Young ilk sırada tamamladı.

28 Eylül 2018, Cuma 14:06
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Antalya’nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen 9. Sea To Sky Enduro Yarışları’nın orman etabını Güney Afrikalı sporcu Wade Young ilk sırada tamamladı.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen 27 ülkeden 191 sporcunun mücadele ettiği yarışın orman etabı Kesme Boğaz’ında başladı, Göynük Mahallesi’nde sona erdi.

Zorlu etapta sporcular, derelerden geçip kayalıkları tırmanarak şampiyonluk için mücadele etti. Çok sayıda yerli ve yabancı izleyici tarafından takip edilen yarışmada, sporcuların su birikintilerinin olduğu alanlarda düşmeleri renkli görüntüler oluşturdu. Bazı sporcular ise kayalık alanları geçerken küçük kazalar atlattı.

Etabı Güney Afrikalı sporcu Wade Young birinci, İngiliz sporcu Billy Bolt ikinci, Güney Afrikalı Travis Teasdale ise üçüncülükle bitirdi.

Yarışlar, yarın sona erecek.

AA

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