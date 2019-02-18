ScreaM bir süre daha karşımızda olamayabilir

Adil “ScreaM” Benrlitom bir süre daha CS: GO sahnesinden uzak kalacak gibi duruyor. Uzunca bir süredir profesyonel sahnede üst seviyelerde göremediğimiz oyuncu, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada sahnelerden bir süre daha uzak kalacağını gösteren bir paylaşım yaptı.

Buz pateni yaparken sağ elinin üzerine düştüğünü söyleyen ScreaM, sağ elini hareket ettiremediğini belirtti. Yakın dönemde daha iyi olmayı umduğunu belirten oyuncu, bu paylaşımıyla espor sahnesine bir süre daha dönüş yapamayacağını hayranlarıyla paylaşmış oldu. Tek canavarı ScreaM, bir süre daha karşımızda olmayacak. (Kaynak PlayerBros):

ScreaM’in yaptığı paylaşım: