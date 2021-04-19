NBA efsanelerinden Scottie Pippen'ın en büyük oğlu Antron Pippen hayata gözlerini yumdu. Antron Pippen'ın vefat nedeni hakkında ise açıklama yapılmadı

Scottie Pippen sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Pippen paylaşımında, "Kalbim kırık şekilde bunu paylaşıyorum, dün büyük oğlum Antron'la vedalaştım. İkimiz basketbol sevgisini paylaştık ve oyun hakkında sayısız sohbetimiz oldu. Antron kronik astım hastasıydı ve eğer öyle olmasaydı, NBA'e gideceğine gerçekten inanıyorum. Yine de bunun onu üzmesine asla izin vermedi, Antron pozitif kaldı ve çok çalıştı, onunla çok gurur duyuyorum. Kibar bir kalp ve güzel bir ruh çok erken gitti. Seni seviyorum oğlum, tekrar görüşene kadar rahat uyu" ifadelerini kullandı.



