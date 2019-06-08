Schürrle’de rakip Cagliari

Yeni sezonda hem Süper Lig’de hem de UEFA Avrupa Ligi’nde başarı hedefleyen ve bu doğrultuda takımı güçlendirmek için çalışmalarına başlayan Siyah-Beyazlılar, son olarak gündemine Almanya Futbolu’nun yıldız ismi Andre Schürrle’yi almıştı. Geçen sezonu İngiliz ekibi Fulham’da kiralık olarak geçiren ve ligin bitmesinin ardından takımı Borussia Dortmund’a dönen 28 yaşındaki kanat oyuncusu için girişimler hızlandı. Kariyerine Dortmund’da devam etmek istemeyen ve daha fazla forma giyebileceği bir takımda görev yapmayı planlayan 1,84’lük futbolcunun menaceriyle temas kuran yönetim, yıldız ismin maliyetiyle ilgili araştırma yapıyor.

Haziran sonunda...

Kara Kartal, tecrübeli futbolcuyla ilgili olarak çalışma yürütürken başarılı isme İtalya Serie A’dan yeni bir talip çıktı. Alman internet sitesi Fussballeck’in haberine göre Schürrle için Çizme ekibi Cagliari’nin de devrede olduğu belirtildi. Geçen sezon Serie A’yı 15. sırada bitiren ve kadrosunda yeni bir yapılanmaya giden Cagliari’nin 1 numaralı hedef olarak belirlediği Kartal’ın gözdesi için harekete geçtiği ifade edildi. Yıldız kanat oyuncusunun da gelen teklifleri menaceri aracılığıyla değerlendirip haziran ayı sonuna doğru kesin kararını vereceği öğrenildi.