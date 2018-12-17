Schumacher'den iyi haber

Yaklaşık 5 yıldır komada olan ve spor dünyasının akibetini merakla beklediği Formula 1 pilotu Schumacher'in yürümeye başlamasına rağmen haftada 50 bin Sterlin'lik tedavi masrafının olduğu belirtildi.

17 Aralık 2018, Pazartesi 18:45
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Schumacher'den iyi haber

Oğluyla tatil yaparken geçirdiği kayak kazası sonrası yaklaşık 5 yıldır komada olan Alman Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in sağlık durumu ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, 49 yaşındaki Schumacher artık yatağa mahkum değil.

Haberde, Schumacher'in yürümeye başlamasına rağmen haftada 50 bin Sterlin'lik tedavi masrafının olduğu belirtildi. Schumacher'in İsviçre'de Cenevre Gölü kıyısında bir evde tedavi gördüğü söyleniyor.

Yakında 50 yaşında basacak olan Schumacher'in şu anda yatağa bağlı olmadığı ancak yine de bakıma ihtiyacı olduğu belirtiliyor.

Fakat yine aynı haberde yer alan bir diğer iddiaya göre de Schumacher, yakın zamanda beyin hasarı tedavisi için ABD'nin Teksas eyaletine gidebilir.

T24

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