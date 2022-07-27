Schumacher ailesine 1 milyon sterlinlik şok

Alp Dağları'nda 2013 yılında geçirdiği kayak kazası sonrası yaklaşık 9 yıldır komada olan Michael Schumacher ile ilgili çok konuşulacak gelişmeler yaşanıyor. Schumacher'in fotoğraflarının ailenin tanıdığı bir kişi tarafından sızdırılmaya çalışıldığı iddia edildi.

53 yaşındaki Schumi, hala tarihin gelmiş geçmiş en pilotu olarak gösteriliyor. 2010-12 yılları arasında Mercedes'te yarışan Schumacher, 2012 Brezilya Grand Prix'inde Formula 1 kariyerine son vererek emekli olmuştu.

2013'te yılbaşını tatilini ailesi ile geçirmek için gittiği Alp Dağları'nda kayak yaparken kaza geçiren efsane pilot, komaya girmişti. Alman pilot, kayalık bölgeden inmeye çalışırken düşmüş ve kafasını taşlara vurarak ağır yaralanmıştı. 91 kez Grand Prix kazanan ve yedi dünya şampiyonluğuyla rekor kıran Alman efsanenin yaşamı Netflix'le yayınlandı. Schumi'nin belgeselinde hayatını değiştiren kazaya da yer veriliyor. Oğluyla kayak yaptığı sırada düşen ve kafasını bir kayaya çarpması sonucu geçirdiği beyin kanamasıyla ölümden dönen Schumacher, 2014’te hastaneden taburcu edilmişti. F1 efsanesinin İsviçre’deki evinde tedavisi hala sürüyor.

İngiliz medyasındaki habere göre; Kayak kazasından bu yana Alman pilotun hiçbir fotoğrafı veya videosu yayınlanmadı. Schumacher'in ailesi, trajik kazadan üç yıl sonra ailenin tanıdığı tarafından sızdırılmaya çalışılan fotoğraflar karşısında şoka uğradı. Cenevre'de tedavi gören Schumacher'in görüntülerini kaçıran kişinin fotoğrafları 1 milyon sterlin karşılığında satmaya çalıştığı iddia edildi.

Schumacher'in yakın arkadaşı olduğuna inanılan ve kimliği açıklanmayan kişinin yatağında yatan Alman sürcünün fotoğrafını çektiği bildirildi. Daha sonra iddiaya göre fotoğrafları ailenin malikanesinden kaçırdı ve onları açık artırmaya çıkarmaya çalıştı. Alman savcılar daha sonra olaydan haberdar olurken bir kişinin fotoğrafları çektiği ve ve onlara "yüksek meblağlar" teklif ettiğini doğruladı. Eylem kişisel yaşama ve mahremiyete ayrkırı olarak değerlendirildi. Alman pilotun ailesi fotoğrafların yayılmasını engellemek için mücadele etti.

Schumacher'in sağlık durumu sır gibi saklanırken ilginç bir açıklama eski dostu Jean Todt'tan geldi. 2000 ve 2004 yılları arasında arka arkaya beş kez dünya şampiyonluğu kazandığı Ferrari’de Takım Direktörü olan Todt, Alman pilot için; “Michael’ı özlemiyorum, onunla görüşüyorum. Evet, bu doğru, Michael ile beraber yarışları izliyorum. Ama yine de, sanırım eskiden beraber yaptığımız şeyleri özlediğimi söyleyebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Michael Schumacher'in eski menajeri Willy Weber, Schumacher ailesini yalan söylemekle suçladı. Formula 1'in eski pilotunun geçirdiği kayak kazasının ardından yaşananları "Benim için çok acı verici" şeklinde nitelendiren Weber, Michael'ın eşi ve eski Ferrari takımı patronu Todt ile ilgili "Corinna ile yüzlerce kez kontak kurmaya çalıştım. Jean Todt'u aradım ve hastaneye gidip gitmemem gerektiğini sordum. Henüz erken olduğunu, beklemem gerektiğini söyledi. Ertesi gün aradığımda kimse yanıt vermedi. Böyle bir tavır beklemiyordum, bu yüzden hala kızgınım" dedi.

Willy Weber şöyle devam etti: "Henüz erken olduğunu söyleyerek beni dışladılar. Şimdiyse çok geç. Oysa ki her zaman için Michael'ın özel hayatını korumak adına her şeyi yapmış birisi olarak en başından durumu kavrayabilecektim. Ancak o zamandan beri kendilerinden sadece yalanları duyuyoruz. Üzücü kazanın üzerinden dokuz yıl geçti. Sağlık durumu hakkında neredeyse hiç resmi açıklama yok."

Kazanın ardından yıllar boyu hep kendisine ailenin durumuna dikkat etmesi gerektiği, çünkü gidişatı değiştirmeyeceğini söylediğini belirten Weber, "Michael Schumacher benim için bir evlat gibiydi. Şimdi bile onun hakkında konuşmak beni çok üzüyor" dedi.

(Skorer)