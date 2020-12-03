Schumacher ailesi yeniden F1'de
7 yıl önce geçirdiği kayak kazası nedeniyle halen tedavisi devam eden, 7 kez dünya şampiyonu Alman efsane Michael Schumacher'in oğlu; Mick Schumacher, Formula 2 takımı Prema Racing'ten, F1 ekibi Haas’a transfer oldu.
21 yaşındaki genç pilot, önümüzdeki sene için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Haas patronu Günther Steiner de Mick'e olan güvenini belirterek, "Onu takıma adapte edip onunla çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi. Bu arada Mick Schumacher, babasının efsane olduğu Ferrari'nin sürücü akademisinden yetişmişti.