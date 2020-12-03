21 yaşındaki genç pilot, önümüzdeki sene için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Haas patronu Günther Steiner de Mick'e olan güvenini belirterek, "Onu takıma adapte edip onunla çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi. Bu arada Mick Schumacher, babasının efsane olduğu Ferrari'nin sürücü akademisinden yetişmişti.