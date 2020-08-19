Türkiye'den turnuvaya katılma hakkı kazanan BasarCos da dahil olmak üzere katılımcılar, 100.000 $ değerindeki ödül ve Scholomance şampiyonluk ünvanını kazanmak için mücadele edecek.

19.08.2020 - Asalarınızı hazırlayın, Scholomance Inn-vitational başlamak üzere! 25 Ağustos saat 20.00 ve 26 Ağustos saat 01.00 arasında gerçekleşecek Scholomance Inn-vitational, Hearthstone'dan tanıdığınız 20 kişiyi her biri bir çift sınıf kombinasyonunu temsil eden 10 takıma bölecek! Yarışmacıları, 100.000 $ değerindeki ödülün yanı sıra Scholomance Inn-vitational şampiyonu olmanın gururu bekleyecek!

Scholomance Inn-vitational, Rusça, Korece, Portekizce, İspanyolca (Latin Amerika) ve bir ilk olarak Türkçe dillerinde yayınlanacak!

İşleyiş

• Her takımın kendi çift sınıf kombinasyonuyla dört deste hazırlaması ve toplamda en az 10 Scholomance Akademisi kartı kullanması gerekecek.

• Her oyuncu tek başına üç maçlık serilerden oluşan 4 tur oynayacak. Her bir zafer, takımlarına 1 puan kazandıracak.

• Eğer bir takımdaki iki oyuncu da maçlarını 2-0'lık skorla geçerse, bu takım fazladan 2 puan daha kazanacak.

• Nihai takım yerleştirmeleri ve ödüller, 4 tur da tamamlandıktan sonra toplan takım puanına göre belirlenecek.

Türkiye'yi temsil eden BasarCos da dahil olmak üzere tüm katılımcılar, etkinlik boyunca kendi evlerinden yayın yapacak. Resmi Hearthstone Twitch ve YouTube kanalları maç yorumlarını ve genel güncellemeleri size sunarken; diğer dillerdeki yayınlar da kendi kanallarından size sunulacak. İngilizce yayınımızda Frodan ve Sottle anlatımlarıyla bizimle olacak!

Ayrıca Scholomance Inn-vitational'da Twitch Ganimetleri de yerlerini alacak. 25 Ağustos saat 19.00'dan 26 Ağustos saat 07.00'a kadar Twitch'teki toplamda 2 saat Hearthstone izleyenler 1 Scholomance Akademisi kart paketi kazanacak. Eğer aralıklı ya da aralıksız şekilde 4 saat boyunca izlerseniz bir paket daha kazanacaksınız! İzleme süresi, Hearthstone kategorisi altındaki tüm yayınlardan elde edilebilecek. Yapmanız gereken tek şeyse Battle.net ve Twitch hesaplarınızı birbirine bağlamak.