Fenerbahçe, Olympiakos’a transfer olan Valbuena’nın yerini doldurmak için birçok isimle temasa geçti. Bu oyunculardan biri de Schalke forması giyen Yevhen Konoplyanka. Ukraynalı yıldızın şartlarını soran Sarı-Lacivertliler, Alman devinden ilginç bir yanıt aldı.

Mavi-Beyazlılar, 29 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduklarını ve Sarı-Lacivertliler’i görüşmeye bekledikleri mesajını iletti.

Bonservis beklentisi az

Alman basınına göre Schalke’nin böyle bir tutum sergilemesinin nedeni, kadroda çok ciddi bir revizyona gidecek olması. Mavi-Beyazlılar; Bentaleb, Mendyl, Embolo gibi isimleri satarak transfer bütçesi yaratmayı planlıyor.

Schalke’nin 2017’de 12.5 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Konoplyanka’yla yolları ayırmak istemesinin nedeni ise oyuncunun vergilerle yıllık maliyetinin 4 milyon Euro’yu geçmesi. Schalke, maaş bütçesinde yer açmak için de böyle yüksek ücreti olan isimleri düşük bedellerle göndermeye hazır.

Menaceri Ramadani

Yevhen Konoplyanka, geçtiğimiz hafta İstanbul’a gelen ve Ali Koç ile birlikte Anadolu Efes maçını izleyen ünlü menacer Fali Ramadani’nin oyuncusu. Fejsa konusunda Fenerbahçe’ye destek olan Ramadani, Ukraynalı yıldız için de gereken her türlü yardımı sağlamaya hazır.