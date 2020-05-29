Schalke’de sular ısınıyor

Schalke’nin hocası David Wagner, takımıyla çıktığı son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 yenilgi alırken, bu sürede kalesinde 13 gol gördü. Alınan bu sonuçlar da 48 yaşındaki deneyimli teknik adamın geleceğine dair soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Alman basınından edinilen bilgiye göre, Mavi- Beyazlı ekibin gelecek haftalarda Wagner ile yolları ayırmayı düşünebileceği öğrenildi.