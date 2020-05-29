Schalke’de sular ısınıyor
Schalke’nin hocası David Wagner, takımıyla çıktığı son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 yenilgi alırken, bu sürede kalesinde 13 gol gördü. Alınan bu sonuçlar da 48 yaşındaki deneyimli teknik adamın geleceğine dair soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu.
Schalke’nin hocası David Wagner, takımıyla çıktığı son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 yenilgi alırken, bu sürede kalesinde 13 gol gördü. Alınan bu sonuçlar da 48 yaşındaki deneyimli teknik adamın geleceğine dair soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Alman basınından edinilen bilgiye göre, Mavi- Beyazlı ekibin gelecek haftalarda Wagner ile yolları ayırmayı düşünebileceği öğrenildi.