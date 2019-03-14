Schalke 04, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Manchester City'ye karşı aldıkları 7-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrıldığını açıkladı.
2017/2018 sezonunda takımın başına geçen Tedesco, Schalke'nin başında çıktığı 75 maçta 33 galibiyet, 25 mağlubiyet ve 17 beraberlik aldı.
https://twitter.com/s04/status/1106250732804759552
Bundesliga'da 25 maçta 23 puan toplayabilen Schalke, 14. sırada bulunuyor. Galatasaray'ın da bulunduğu D Grubu'ndan Porto'nun ardından bir üst tura çıkmayı başaran Alman ekibi, Manchester City'ye elenmişti.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0 biterken, Almanya'da oynanan maç ev sahibi Schalke'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.