Schalke'de Domenico Tedesco dönemi sona erdi

Bundesliga ekibi Schalke 04, 7-0'lık Manchester City mağlubiyetinin ardından İtalyan teknik adam Domenico Tedesco ile yolların ayrıldığını açıkladı.

14 Mart 2019, Perşembe 21:24 Son Güncelleme:
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Schalke'de Domenico Tedesco dönemi sona erdi

Schalke 04, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Manchester City'ye karşı aldıkları 7-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrıldığını açıkladı.

2017/2018 sezonunda takımın başına geçen Tedesco, Schalke'nin başında çıktığı 75 maçta 33 galibiyet, 25 mağlubiyet ve 17 beraberlik aldı.

Bundesliga'da 25 maçta 23 puan toplayabilen Schalke, 14. sırada bulunuyor. Galatasaray'ın da bulunduğu D Grubu'ndan Porto'nun ardından bir üst tura çıkmayı başaran Alman ekibi, Manchester City'ye elenmişti.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0 biterken, Almanya'da oynanan maç ev sahibi Schalke'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.

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