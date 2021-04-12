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Schalke, Serdar Dursun'u istiyor

Almanya Bundesliga'da zor günler geçiren Schalke 04, Darmstadt'ta forma giyen gurbetçi futbolcu Serdar Dursun'u gündemine aldı. Bu sezon 30 maçta 19kez ağları havalandıran golcü futbolcu, yaz transfer döneminde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da gündemine gelmişti.

12 Nisan 2021, Pazartesi 10:23 Son Güncelleme:
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Schalke, Serdar Dursun'u istiyor

Bundesliga'da son sırada bulunan ve önümüzdeki sezon bir alt ligde mücadele edeceğine kesin gözle bakılan Schalke, transfer çalışmalarına başladı.

Alman basının haberine göre; lacivert beyazlılar Darmstadt'ta forma giyen gurbetçi futbolcu Serdar Dursun'u kadrosuna katmayı planlıyor. 29 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde Galatasaray , Fenerbahçe , Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündemine gelmişti.

30 maçta 19 gol

2018 yılından beri Darmstadt forması giyen Serdar Dursun, lig ve kupa olamak üzere Alman ekibiyle bu sezon çıktığı 30 maçta attığı 19 golle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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