Schalke 04 Teknik Direktörü David Wagner, Hoffenheim ile Bundesliga'da oynayacakları karşılaşma öncesinde düzenlediği basın toplantısında Ozan Kabak'ın Fransa-Türkiye maçından sonra verdiği asker selamıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Ozan'la birlikte takımın diğer Türk asıllı futbolcuları Suat Serdar, Ahmet Kutucu ve Levent Mercan'la bir toplantı yaptıklarını ifade eden Alman hoca şunları kaydetti:

"Oyuncularımızla fikir alışverişinde bulunduk ve onlara savaş, terör ve şiddeti asla kabul etmeyeceğimiz söyledik. Benim için de son derece bilgilendirici ve ilginç bir görüşme oldu. Türkiye'de ordunun nasıl algılandığını öğrenmiş olduk. Bu noktada Ozan'ı herhangi bir şekilde suçlamıyorum. Zira kendisi burada silahlı kuvvetlere yönelik nasıl bir bakış açısı olduğunu bilmiyor."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler