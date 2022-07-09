Bundesliga'ya yeniden yükselen Alman futbolunun köklü kulüplerinden Schalke 04'te Ozan Kabak için kararını verdi.

22 yaşındaki milli stoper Ozan Kabak, Galatasaray altyapısından yetiştikten sonra profesyonel oldu ve Ocak 2019'da 15 milyon euro bonservis bedeliyle Schalke 04'e transfer oldu.

Schalke ile küme düşme acısı yaşayan Ozan, Şubat 2021'de yarım sezonluğuna ve 1.1 milyon euro ücretle Liverpool'a kiralandı. Geçen sezonu 4 milyon euro kiralama bedeliyle Norwich'te geçiren Ozan, 10 Premier Lig maçında oynadı.

Bundesliga'ya bu sezon yeniden dönen Schalke'de Milli oyuncumuz Ozan Kabak gözden çıkarıldı.

Bild'in haberine göre Schalke'nin Ozan Kabak ile birlikte Amine Harit'e kulüp bulması yönünde bildiri yapıldığı kaydedildi. Kadronun en değerli iki ismi olarak gösterilen oyuncuların maaş yükünden de kurtulmak istendiği ifade edildi.

"TRANSFERİNİ İSTEYEN KULÜPLER VAR"

Schalke 04'te sportif direktör Rouven Schröder, Ozan Kabak'ın geleceğine dair açıklama yapmıştı. Schröder, Ozan Kabak'ın kısa süre içerisinde yeni kulübüne gitmesini düşündüklerini söyledi. Schröder, gelecek sezon Ozan Kabak'ın Schalke kadrosunda olmayacağını da açıkladı.

Schröder, "Ozan Kabak ile ilgilenen ve transferini isteyen kulüpler var. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Gerçek şu ki Ozan Kabak, gelecek sezonun Schalke kadrosunda yer almayacak." açıklamasını yaptı.