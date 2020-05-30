Schalke’de yaklaşık 3 aydır sakatlığı bulunan Ozan Kabak, hafta içi oynanan Düsseldorf maçında 90 dakika sahada kalsa da 2-1’lik yenilgiyi önleyemedi. Ancak David Wagner’in bir hayli güvendiği Milli futbolcu, bugün de kadrosunda Nuri Şahin’i bulunduran Werder Bremen karşısında bir aksilik olmazsa 11’de sahaya çıkacak. Ayrıca bir diğer Ay- Yıldızlı oyuncumuz Ahmet Kutucu da Bremen mücadelesinde şans bekleyecek. Mavi Beyazlılar, son dönemde üst üste alınan kötü sonuçlara “Dur” diyerek, sezonun kalan son 5 maçı öncesi tekrar bir çıkış yakalamaya çalışacak.

Schalke 04 - Werder Bremen maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Veltins Arena'da bugün saat 16:30'da başlayacak mücadele S SPORT 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadeleyi misli.com üzerinden canlı izleyebilirsiniz...

Schalke 04 - Werder Bremen muhtemel 11'ler...

Schalke 04: Schubert, Nastasic, Ozan Kabak, Sane, Kenny, Schöpf, McKennie, Oczipka, Caligiuri, Matondo, Gregoritsch

W.Bremen: Pavlenka, Moisander, Grob, Vogt, Selassie, Klassen, Eggstein, Friedl, Rashica, Bittencourt, Selke

Wagner, Ozan'ın dönüşünden memnun

Ozan Kabak’ın 3 aya yakın süren sakatlığının sonrasında bu durumdan en çok memnun olan Schalke Teknik Direktörü David Wanger oldu. Mavi- Beyazlılar’ın 3’lü savunma ile oynadığına dikkat çeken tecrübeli teknik adam, 20 yaşındaki genç stoperin dönüşüyle birlikte savunmada daha güçlü olacaklarını söyledi.



