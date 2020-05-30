Schalke 04 - Werder Bremen (CANLI)

Schalke’de yaklaşık 3 aydır sakatlığı bulunan Ozan Kabak, hafta içi oynanan Düsseldorf maçında 90 dakika sahada kalsa da 2-1’lik yenilgiyi önleyemedi. Ancak David Wagner’in bir hayli güvendiği Milli futbolcu, bugün de kadrosunda Nuri Şahin’i bulunduran Werder Bremen karşısında 11’de sahaya çıktı. Ayrıca bir diğer Ay- Yıldızlı oyuncumuz Ahmet Kutucu da Bremen mücadelesinde şans bekleyecek. Mavi Beyazlılar, son dönemde üst üste alınan kötü sonuçlara “Dur” diyerek, sezonun kalan son 5 maçı öncesi tekrar bir çıkış yakalamaya çalışacak.

Schalke 04 - Werder Bremen maçı hangi kanalda?

Veltins Arena'da bugün saat 16:30'da başlayan mücadele S SPORT 2'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi misli.com üzerinden canlı izleyebilirsiniz...





Schalke 04 - Werder Bremen ilk 11'ler...

Schalke 04: Nubel, Ozan, Sane, Todibo, Kenny, McKennie, Schopf, Miranda, Caligiuri, Gregoritsch, Matondo

W.Bremen: Pavlenka, Gebre Selassie, Langkamp, Moisander, Friedl, Eggestein, Vogt, Klaassen, Bittencourt, Sargent, Rashica

Wagner, Ozan'ın dönüşünden memnun

Ozan Kabak’ın 3 aya yakın süren sakatlığının sonrasında bu durumdan en çok memnun olan Schalke Teknik Direktörü David Wanger oldu. Mavi-Beyazlılar’ın 3’lü savunma ile oynadığına dikkat çeken tecrübeli teknik adam, 20 yaşındaki genç stoperin dönüşüyle birlikte savunmada daha güçlü olacaklarını söyledi.



