2018’in Ocak ayında 1.9 milyon Euro’ya geldiği Trabzonspor’da kısa sürede kendisini ispatlayan Filip Novak, bu sezona da damgasını vurdu. Ünal Karaman’ın vazgeçilmezlerinden biri olan 28 yaşındaki Çek futbolcu için teklifler gelmeye başladı.

Savunmanın solunda oynamasına rağmen 5 gollük katkı sağlayan, 2 de asist yapan Novak ile Schalke 04 yakından ilgileniyor. Almanlar’ın 3.5 milyon Euro’yu (23.5 milyon TL) gözden çıkarttığı belirtildi. Ancak Bordo-Mavliler, Novak’ı satması halinde çok daha yüksek bir rakama göndermeyi hedefliyor.

Hem yönetim hem de teknik heyet, onun gibi katkı verecek bir sol bekin kolay kolay bulunamayacağını düşünüyor.