Schalke 04, Trabzonspor'dan Filip Novak'ın peşinde

Trabzonspor’da sol bekteki performansıyla sezona damga vuran Filip Novak’a, Schalke 04’ten teklif var. Konuşulan rakam 3.5 milyon Euro...

29 Mayıs 2019, Çarşamba 05:57
- A +
Schalke 04, Trabzonspor'dan Filip Novak'ın peşinde

2018’in Ocak ayında 1.9 milyon Euro’ya geldiği Trabzonspor’da kısa sürede kendisini ispatlayan Filip Novak, bu sezona da damgasını vurdu. Ünal Karaman’ın vazgeçilmezlerinden biri olan 28 yaşındaki Çek futbolcu için teklifler gelmeye başladı.

Savunmanın solunda oynamasına rağmen 5 gollük katkı sağlayan, 2 de asist yapan Novak ile Schalke 04 yakından ilgileniyor. Almanlar’ın 3.5 milyon Euro’yu (23.5 milyon TL) gözden çıkarttığı belirtildi. Ancak Bordo-Mavliler, Novak’ı satması halinde çok daha yüksek bir rakama göndermeyi hedefliyor.

Hem yönetim hem de teknik heyet, onun gibi katkı verecek bir sol bekin kolay kolay bulunamayacağını düşünüyor.  

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...