Schalke 04 Ozan Kabak ile yolları ayırıyor

Galatasaray altyapısından A takıma oradan da Avrupa'ya giden son olarak Premier Lig ekiplerinden Norwich City'de kiralık olarak forma giyen Ozan Kabak için ayrılık görünüyor. Kabak'ın bonservisinin olduğu Schalke 04 oyuncuyu sezon sonunda gönderiyor.

Schalke 8-9 milyon Euro bekliyor

Almanya basınından Bild'in haberine göre milli takımda sakatlanan ve Norwich City'den Almanya'ya dönen Ozan Kabak ile Schalke yol ayrımında. Schalke'nin sportif direktörü Rouven Schröder'in Ozan Kabak'ın bonservisi için 8-9 milyon Euro civarında bir beklentisinin olduğu ögrenildi.

Kısa zamanda 4 kulüpte oynadı

Altyapısından çıktığı Galatasaray'dan 2019 yılında ayrıldıktan sonra Stuttgart'ın yolunu tutan Ozan, 6 ay sonra 15 milyon euro karşılığında Schalke'ye imza atmıştı. Geçen sezonun ikinci yarısını Liverpool'da kiralık olarak geçiren mili oyuncu, bu sezon ise Norwich City'de 13 maçta forma giydi. Son olarak forma giydiği Norwich City'nin, Ozan Kabak'ın 20 maça çıkması halinde 13 milyon euroluk satın alma maddesine sahip olduğu ancak oyuncunun sakatlığından dolayı bu sayıya ulaşamadığı açıklandı. (Ajansspor)