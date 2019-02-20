UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın yer aldığı gruptan çıkan Schalke 04, Guardiola yönetimindeki Manchester City'yi konuk ediyor. Devler Ligi'nde 5 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen City, serisini Almanya'da da sürdürmek istiyor. Ev sahibi Schalke ise, taraftarı önünde avantajlı bir skor alarak İngiltere'ye ümitli gitmeyi hedefliyor.

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Maçın önemli anları

Mücadelenin 18. dakikasında Agüero'nun golü ile Manchester City 1-0 öne geçti. Ligde de oldukça formda olan Arjantinli golcü, Devler Ligi'ni de boş geçmedi. Agüero son 10 maçında 11 gol attı.

Karşılaşmanın 33. dakikasında İngiliz ekibinin savunmacısı Otamendi'nin ceza sahası içinde topa elle temas ettiği yönünde Schalke cephesi itiraz etti. Dakikalar 36'yı gösterdiğinde VAR incelemesinin ardından hakem Schalke 04 lehine penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Bentaleb skoru 1-1'e getiren golü 38. dakikada kaydetti.

Maçın 43. dakikasında ev sahibi Schalke bir kez daha penaltı kazandı. İlk golde olduğu gibi beyaz noktaya gelen Bentaleb topu filelerle buluşturdu ve skoru 2-1'e getirdi. Schalke 04 forması giyen Cezayirli futbolcu, kullandığı 14 penaltının 14'ünde de topu ağlarla buluşturdu.

Mücadelenin ilk yarısı Alman ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile geçildi.

68. dakikada İngiliz ekibi Manchester City'de tecrübeli savunmacı Otamendi kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Arjantinli futbolcu bu kartla rövanş maçında da forma giyemeyecek. Nicolas Otamendi, Manchester City formasıyla çıktığı 161. maçta ilk kez kırmızı kart gördü.

Schalke 04 - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Veltins-Arena'da oynanan karşılaşma TSİ 23.00'te başladı. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İşte 11'ler

Schalke 04: Fahrmann, Nastasic, Bruma, Sane, Oczipka, Bentaleb, McKennie, Caligiuri, Mendyl, Suat Serdar, Uth

Manchester City: Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Fernandinho, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Silva, Bernardo Silva, Sterling, Agüero



