UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın yer aldığı gruptan çıkan Schalke 04, Guardiola yönetimindeki Manchester City'yi konuk edecek. Devler Ligi'nde 5 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen City, serisini Almanya'da da sürdürmek istiyor. Ev sahibi Schalke ise, taraftarı önünde avantajlı bir skor alarak İngiltere'ye ümitli gitmeyi hedefliyor.

Schalke 04 - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Veltins-Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Schalke 04: Fahrmann, Caligiuri, Sane, Nastasic, Oczipka, Bentaleb, Rudy, Uth, McKennie, Konoplyanka, Burgstaller

Manchester City: Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko, De Bruyne, Fernandinho, David Sila, Bernardo Silva, Sterling, Agüero

Ev sahibi Schalke'de Embolo, Schöpf, Skrzybski sakatlıkları, Mascarell ise kırmızı kart cezası sebebiyle zorlu maçta forma giyemeyecekler. Almanya deplasmanına bir hayli eksik gelecek City'de Bravo, Stones, Jesus, Mendy ve Delph, forma giyemecek isimler.



