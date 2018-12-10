Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları bu hafta oynanacak mücadelelerle sona erecek. Galatasaray'ında yer aldığı D Grubu'nda 3. lük şansı devam ediyor. 3. lük şansı devam eden bir başka ekip Lokomotiv Moskova Schalke 04 ile deplasmanda karşılaşacak. Lokomotiv Moskova bu maçı kazanır, Galatasaray'da berabere kalır ya da kaybederse Rus ekibi gruptan 3. olarak çıkacak.

Schalke 04 - Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Veltins-Arena'da 11 Aralık Salı günü saat 20:55'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider?

Grupta 3 puanı bulunan Lokomotiv Moskova'nın deplasmanda Schalke 04'ü yenmesi gerekiyor. Rus ekibi daha sonra Galatasaray ile Porto arasında oynanacak maçın sonucunu bekleyecek. Galatasaray rakibine yenilir ya da berabere kalırsa Avrupa Ligi'ne giden taraf Lokomotiv olacak. Lokomotiv Schalke 04 ile berabere kalırsa bu kez Galatasaray Avrupa Ligi'ne gidecek. Çünkü Galatasaray Porto'ya yenilse bile ikili averajda Lokomotiv'in önünde. Sarı-Kırmızılı takım Lokomotiv ile oynadığı ilk maçı 3-0 kazanmış ikinci maçta ise rakibine 2-0 yenilmişti.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon son maçına Porto karşısında çıkıyor. Sarı-Kırmızılı takım deplasmanda çok iyi oynamasına rağmen 1-0 yenildiği Porto'yu bu kez Türk Telekom Stadı'nda mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor.

Şampiyonlar Ligi D Grubu puan durumu

Porto 13 puan

Schalke 04 8 puan

G.Saray 4 puan

L.Moskova 3 puan